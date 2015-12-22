ВР досрочно прекратила полномочия депутата Огневич

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 301 народный депутат из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, певица Огневич 10 ноября заявила о намерении сложить полномочия народного депутата.

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"Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что, когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом", - сказала она.

26 ноября Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Огневич (№3462).

Депутаты трижды голосовали за проект постановления, однако ни разу предложение не набрало необходимых 226 голосов.

Огневич была избрана в парламент в общегосударственном многомандатном избирательном округе от Радикальной партии.

Напомним, 11 ноября Огневич заявила о добровольном сложении мандата.