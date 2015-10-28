Против Андрея Клюева завели дело за присвоение 610 миллионов гривень

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, в уголовном производстве в отношении Клюева установлен новый эпизод преступной деятельности.

Преступная сделка заключалась в проведении кажущейся сделки между двумя подконтрольными Клюеву предприятиями, с привлечением 1,5 млрд грн кредита государственного банка, часть из которых была израсходована на приобретение залогового имущества, а 610 млн грн присвоены в пользу подконтрольного ему предприятия.

Читайте такжеЕС продлит санкции против Клюева еще на полгода - журналист

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.