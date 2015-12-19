Порошенко ветировал закон о досрочном освобождении пожизненно заключенных

Президент вернул в Верховную Раду со своими предложениями принятый ею закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием" (№2292), передает ТСН.

Читайте такжеПорошенко помиловал 12 осужденныхСогласно законопроекту, условное освобождение от отбывания наказания применяется к осужденному, который отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы, если он фактически отбыл в тюрьме не меньше 20 лет, и при отсутствии у него злостных нарушений в течение 3 лет.

В отношении условно освобожденных осужденных пожизненно устанавливается административный надзор сроком на 10 лет, а по его окончанию осужденный освобождается судом от пожизненного заключения вообще. По убеждению Петра Порошенко, в этом законе нарушены принципы "соответствия наказания содеянному преступлению".