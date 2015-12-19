Порошенко уволил руководителей трех областей

Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.

Согласно указам, Порошенко уволил Григория Самардака с должности председателя Запорожской областной государственной администрации, Андрея Путилова с должности председателя Херсонской ОГА и Михаила Загороднего с должности главы Хмельницкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Кабинет министров принял решение рекомендовать президенту уволить глав Запорожской и Херсонской ОГА в связи с переходом на другую работу.

Путилов был назначен председателем Херсонской ОГА в сентябре 2014 года. В начале декабря 2015 года он возглавил Херсонский облсовет.

Самардак занимал пост губернатора Запорожской области с апреля 2015 года. Однако с избранием председателем Запорожского облсовета подал президенту заявление об увольнении.

Загородний был назначен председателем Хмельницкой ОГА 6 марта 2015 года. 27 ноября был избран председателем Хмельницкого облсовета.