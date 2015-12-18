Кто думает, что Саакашвили может решить проблемы Украины, тот помогает копать яму для государства – эксперт Атлантического совета США

Об этом эксперт написал на своей странице в сети Facebook.

При этом Каратницкий охарактеризовал главу Одесской ОГА как авторитарного и неуправляемого демагога, к которому перешла «мантия самого опасного человека в Украине» от бывшего председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

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«Отвергнутый собственным народом, теперь он угощает глупых украинцев обширными обвинениями в коррупции в высших эшелонах власти, которые не имеют документального подтверждения. Тот, кто думает, что он может решить проблемы Украины, помогает копать яму для страны», - написал эксперт.