Кто думает, что Саакашвили может решить проблемы Украины, тот помогает копать яму для государства – эксперт Атлантического совета США
19:18, 18 декабря 2015Политика
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Старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий раскритиковал документально неподтвержденные заявления относительно коррупции, которые регулярно звучат из уст председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.
REUTERS
Об этом эксперт написал на своей странице в сети Facebook.
При этом Каратницкий охарактеризовал главу Одесской ОГА как авторитарного и неуправляемого демагога, к которому перешла «мантия самого опасного человека в Украине» от бывшего председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.
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«Отвергнутый собственным народом, теперь он угощает глупых украинцев обширными обвинениями в коррупции в высших эшелонах власти, которые не имеют документального подтверждения. Тот, кто думает, что он может решить проблемы Украины, помогает копать яму для страны», - написал эксперт.
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