Янукович говорит, что не разваливал коалицию

Партия регионов не прилагала усилий к развалу коалиции, но для нее это не стало неожиданностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Для меня это не было неожиданностью... Это так произошло, мы принципиально ничего не делали», – сказал он.

Он также отметил, что если депутаты, которые вышли из коалиции, с кем-то и советовались, то не «с оппозицией». «Я не знаю этих ребят и только сегодня посмотрел на их фото, когда услышал информацию», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он прибавил, что, если бы распад коалиции был неожиданностью, то тогда можно было бы говорить, «что это даст кому-то какие-то дивиденды, или кого-то опустит». «А это не является неожиданностью, поскольку коалиции де-факто не было вообще», – считает лидер фракции ПР. По его словам, члены коалиции получили «плюсы только личные», поскольку «это были их собственные интересы – то ли политические, то ли финансовые».

На вопрос журналистов, готов ли он возглавить в третий раз правительство, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Я никогда не прятался от ответственности и готов в любое время брать на себя это, поскольку для меня это не является проблемой».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции. Зачитав эти заявления, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я хочу сказать одно: пусть эти люди опомнятся».