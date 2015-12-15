Дуда: Граница между Украиной и Польшей должна быть безопасной
Президент Польши Анджей Дуда хочет, чтобы граница Украины и Польши была безопасной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
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«Граница между Польшей и Украиной, которая однозначно является границей с ЕС, чтобы этот рубеж хорошо функционировал, чтобы он был безопасен, но чтобы это не была стена, а место, через которое можно свободно передвигаться на территорию Европейского Союза», - сказал Дуда.
«Наше стремление, чтобы этот рубеж хорошо охранялся, но был современным и хорошо функционировал», - добавил он.
Анджей Дуда отметил, что будет иметь беседу по этому вопросу после возвращения в Польшу с премьер-министром и министром внутренних дел Польши.