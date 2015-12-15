Дуда: Польша не будет вмешиваться в формат Минских договоренностей

14:51, 15 декабря 2015
Политика
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Польша не будет вмешиваться в формат Минских договоренностей, но будет наблюдателем.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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"Мы будем наблюдателем, но не пассивным. Это можно понять как то, что мы не будем никоим образом вмешиваться в формат Минских договоренностей. Но я являюсь сторонником того, чтобы Минские договоренности были полностью реализованы", - сказал польский президент.

Кроме этого, Анджей Дуда подтвердил неизменную позицию Варшавы относительно продления санкций против России за незаконную оккупацию Крыма и неимплементацию Минских соглашений.

"Политика санкций в связи с Минскими договоренностями и ситуацией на востоке Украины должна быть продолжена, и мы не должны отказываться от этой политики", - подчеркнул польский президент.

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