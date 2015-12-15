Порошенко заявляет, что не видит никаких проблем в вопросе предоставления Украине безвизового режима с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

«Относительно безвизового режима, могу подчеркнуть, что мы находимся в постоянном диалоге, этот диалог будет продолжен во время моего визита в Брюссель. Основные переговоры состоятся завтра и в четверг. Темы: и продолжение санкций, и безвизовый режим, и сотрудничество с ЕС и Европейской комиссией, Европейским советом в сфере реформ», - отметил он.

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«Я не вижу никаких проблем, которые могут препятствовать этому процессу, наоборот - мы уверены в том, что все будет хорошо», - отметил Порошенко.

Президент Украины считает, что все 28 стран-членов ЕС, включая Польшу, продемонстрируют полную поддержку предоставления украинским гражданам права путешествовать без виз.