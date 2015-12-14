На обсуждение в ЕС вопроса о безвизовом режиме с Украиной уйдет несколько месяцев - еврокомиссар

Об этом еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган заявил в кулуарах Совета Европейского Союза, сообщает "112 Украина".

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"Завтра мы будем иметь положительный рекомендательный отчет по Грузии, Украине, и также ожидаю, что по Косово. Конечно, это будет наиболее вероятно финальный отчет, который мы представляем странам-членам о предоставлении названным государствам безвизового режима. Конечно, страны-члены еще будут иметь время для обсуждения, возможно, для этого понадобится еще несколько месяцев, но в целом это будет даже положительный шаг", - заявил Хан.

Как сообщал УНИАН, завтра, 15 декабря, Еврокомиссия предоставит окончательный отчет по выполнению по выполнению Киевом Плана действий по либерализации визового режима для украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина после выполнения всех требований может получить безвизовый режим с ЕС летом или осенью 2016 года.