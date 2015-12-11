Яценюк: Раде удавалось принимать даже сложные инициативы правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Часа вопросов к правительству.

Как известно, в повестке дня сегодняшнего заседания ВР не предусмотрено заслушивание отчета Кабинета министров, указано лишь проведение Часа вопросов к правительству, и председатель парламента Владимир Гройсман перед началом выступления Яценюка объявил: «Начинаем Час правительства».

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По словам Яценюка, «несмотря на довольно сложную ситуацию в стенах украинского парламента, от имени правительства я хочу поблагодарить каждую фракцию коалиции». Он отметил, что в первую очередь речь идет о фракции «Народный фронт», а также перечислил другие фракции коалиции и поблагодарил фракцию Радикальной партии, которая ушла из коалиции, «за поддержку инициатив правительства».

Как сказал Яценюк, «за этот год мы много сделали, в этом году нам многое удалось, но нам предстоит совместно еще гораздо больше сделать».

Премьер-министр напомнил, что нынешний Кабинет министров был сформирован парламентской коалицией.