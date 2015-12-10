Время сажать друзей

Уже неделю Украину колбасит после проведенного Саакашвили одесского антикоррупционного форума. Вроде, мероприятие серьезное и обвинения губернатора не шуточные, а как-то смешно и грустно получилось. Как во время знаменитой одесской юморины.

Почему смешно? Да потому, что, вроде бы, Михеил выступил накануне приезда вице-премьера США Байдена, собирался по Яценюку и его окружению ударить, а получилось, как у плохого артиллериста: ударил по своим - из ближайшего окружения президента.

Итак, по словам Саакашвили, через коррупционные схемы из Украины ежегодно уходит около 5 млрд долларов, а госпредприятия теряют около 120 млрд грн в виде упущенной выгоды и прибыли. В первую очередь, это касается, «Укрспирта» и Одесского припортового завода. И в этом якобы замешаны Яценюк, Мартыненко, Иванчук и несколько известных олигархов.

Но проходит время, и депутат Иванчук говорит известную всем истину – «Укрспирт»-то возглавляет протеже главы президентской Администрации.

Аналогичная ситуация и с «Одесским припортовым», куда вошли люди Грановского - народного депутата от пропрезидентской фракции БПП. Того самого Грановского, который в парламенте сидит рядом с Кононенко - другом и партнером по бизнесу Петра Порошенко. Тоже общеизвестный факт.

В результате, руководство ОПЗ заявило, что подаст на Саакашвили в суд. Министр инфраструктуры Пивоварский и тот сообщил, что иск на одесского губернатора может подать и «Укрзализныця».

А выступление депутата Голуба (заметьте, из пропрезидентской фракции) и вовсе взорвало интернет. С его стороны прозвучали серьезные обвинения – использование командой Саакашвили денег благотворительного фонда, созданного для реабилитации воинов АТО, на личные нужды. 11 тысяч гривен из фонда были потрачены на личный фуршет, 3 миллиона гривен за три дня – на личный пиар Саакашвили на телеканале «Интер», 4 миллиона гривен на покупку 6 авто для губернатора, 300 тысяч гривен - на бензин. И это, не говоря уже о перелетах охранников Саакашвили, певиц из Рима и Тбилиси.

«Какие реформы? Рэкетиры чертовы! Взяточники! Воры в законе!» – кричал с трибуны Голубов, назвав Саакашвили Михой Чудотворцем.

Разве не грустно после этого? Грустно! Потому, что после таких обвинений Саакашвили должен пойти в Антикоррупционное бюро и попросить детективов провести расследование. Но не тут-то было.

Саакашвили в четверг действительно написал заявление в Бюро, по поводу «Одесского припортового завода».

Так что пинг-понг продолжается. На обвинения с одной стороны, появляется десять с другой. Уже не знаешь кому верить. Согласитесь, трудно поверить, что такой искушенный в политике человек как Саакашвили, почему-то избирательно атакует личных противников или конкурентов, и вовсе не замечает в стране более коварных злодеев…

Коррупционные скандалы так накрыли страну, что президенту в четверг, 10 декабря, срочно пришлось проводить заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и говорить, что он не доволен результатами борьбы с коррупцией.

Конечно, а кто ими доволен? Взять хотя бы набивших оскомину «бриллиантовых прокуроров». Ну, обнаружили в сейфах у них денег немерено и драгоценностей всяких. Ну, схватили на горячем. Что еще нужно для привлечения к ответственности? А, нет, гуляют себе на здоровье, может, даже не под домашним арестом.

Зато из-за них какие страсти кипят. Заместитель главы СБУ подал в отставку, обвинив Генпрокурора Виктора Шокина в защите «бриллиантовых прокуроров». И? И ничего. Стоит президент за него горой, и все.

Или вот еще один вопиющий случай. Заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что главный человек в БПП Игорь Кононенко пытался давать ему «правильные» указания через Генпрокурора Шокина. Я не знаю, правда это или нет, но это очень серьезное заявление. Если в ближайшее время такое заявление не прокомментирует лично президент, не будет возбуждено уголовное дело по факту – страна сильно проиграет. Потому что не будет доверия ни главе государства, ни к борцам с коррупцией.

Не зря же создатель сингапурского чуда Ли Куан Ю рекомендовал начать борьбу с коррупцией с трех друзей. И времени на поиск «друзей» у президента почти не осталось. Иначе это будет банальная расправа с конкурентами.

Николай Бабич