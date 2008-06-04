Янукович сделал вид, что не заметил скандального заявления Госдумы РФ?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Государственной думы Российской Федерации, председатель Высшего совета политической партии "Единая Россия" Борис ГРЫЗЛОВ обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов, отметив, что встреча В.ЯНУКОВИЧА и Б.ГРЫЗЛОВА состоялась сегодня в Москве.

В частности, стороны обсудили ход подготовки совместного заседания групп межпарламентских связей Украины и России, а также их участие в рассмотрении вопросов о продлении действия украинско-российского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Также на встрече шла речь о развитии межпартийного сотрудничества. Собеседники отметили, что Партия регионов и партия "Единая Россия" конструктивно взаимодействуют для укрепления украинско-российских отношений и выведения стратегического партнерства между двумя странами на новый уровень.

"Верю, что наши партии и в дальнейшем будут развивать добрососедское сотрудничество на благо народов наших стран", - подчеркнул на встрече В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, и рассмотреть вопрос о выходе России из этого документа.