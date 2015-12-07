Ремонтники завершили работы и ждут разрешения на включение одной из ЛЭП в Крым

Как отмечается в сообщении компании, включение линии вернет нормальную схему энергоснабжения двух районов Херсонской области и позволит восстановить нормальный режим работы подстанции «Каховская», снабжающей часть Херсонской и Николаевской областей.

«На текущий момент работы на линии завершены, «Укрэнерго» сообщило об этом участникам оптового рынка», - сообщили в компании.

Ранее крымскотатарские активисты, выступающие за полную блокаду аннексированного Россией Крыма, допустили бригаду госкомпании «Укрэнерго» к линии электропередач «Каховская-Титан» для восстановления энергоснабжения районов Херсонской области, а также полуострова. Полиция осуществляла охрану общественного порядка.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры еще двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховская-Титан».