Активисты допустили ремонтников к подключению одной из ЛЭП в Крым

"Как сообщил по итогам оперативного совещания председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов, в результате проведенной работы и переговоров, бригады «Укрэнерго» около 14:00 допустили к подключению к электроэнергии ЛЭП «Каховская-Титан». Провокаций и конфликтов не допущено", - говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

Как отметили в Херсонской ОГА, полиция осуществляет охрану общественного порядка.

"По словам Путилова, подключение ЛЭП «Каховская-Титан» позволит стабилизировать ситуацию с энергоснабжением Каланчакского и Чаплинского районов, которые были запитаны по аварийно-резервной схеме", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры еще двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховская-Титан».