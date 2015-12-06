Чубаров: участники блокады позволят частично восстановить электроснабжение Крыма

Об этом сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров. Он отметил, что состоялась встреча с президентом Петром Порошенко относительно электроснабжения Крыма.

Читайте такжеЧубаров рассказал, как активисты готовятся к морской блокаде оккупированного Крыма«Участники блокады доходят до позиции, что электроснабжение, учитывая вопросы энергетической безопасности нашей страны и других сфер, по этой линии «Каховка-Титан» может быть возобновлено», - заявил Рефат Чубаров.

«Потому что это единственная линия, которая не может выдержать больше, чем 220-250 мегаватт. Все остальные линии могут «разгоняться» до 550 мегаватт», - отметил он.

«Для поставки электроэнергии в Крым существуют 4 ветви: «Каховка-Титан», «Каховка-Джанкой», «Каховка-Островская», «Мелитополь-Джанкой». Они сейчас все не поставляют электроэнергию. Восстановлено с нашего согласия только линию «Каховка-Титан», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры еще двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» возобновила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако до сегодняшнего дня такой договоренности не было достигнуто.