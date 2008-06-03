Ющенко подозревает, что Тимошенко хочет быть Дедом Морозом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил парламент за то, что при принятии закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» были учтены его предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания в Верховной Раде.

Глава государства призвал политические силы не делать трагедии из того, что КС признал неконституционным некоторые положения закона, касающиеся наполнения доходной части бюджета.

«Конституционный Суд сказал Верховной Раде, Президенту, что все законы, которые приняты в этой стране, будьте добре, выполняйте. А у нас социальных законов сформировано на 75 млрд.», - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, если кое-кто не может выполнить закон, то такой закон нужно или изменить, или упразднить.

«Разве не такого порядка мы ожидали, возможно, больше 10 лет? Каждый, кто предлагает новую социальную инициативу, хочет быть в стране новым Дедом Морозом. Раздавать. При этом правда, никто не может сказать, где это взять», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что ветировал закон, принятый Верховной Радой, не потому, что не хочет видеть наполненную доходную часть бюджета благодаря операциям с землей, а потому, что если существует порядок продажи земли, то этот порядок должен определяться законом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" с учетом предложений Президента Украины.

После этого председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и Президент Украины В.ЮЩЕНКО, который присутствует в ВР, подписали данный закон.

Принятый Верховной Радой Украины 23 мая 2008 года Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предусматривает исключение из Закона "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" норм, касающихся налогового, таможенного, бюджетного и другого законодательства, и перенесение этих положений в специальные законы.

Глава государства подал замечания к Закону "Об аренде земли" и Земельного кодекса Украины

Предложения Президента были зарегистрированы в Верховной Раде 31 мая.

Справка УНИАН. 23 мая парламент 228-ю голосами депутатов принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

22 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормами закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

28 мая первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высказал предостережения относительно некоторых норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Главные замечания Секретариата Президента, по словам А.ШЛАПАКА, касаются попытки наскоро переделать Земельный кодекс.