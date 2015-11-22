Подрыв ЛЭП в Крым: полиция открыла четыре уголовных дела

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, одно из производств открыто по факту умышленного повреждения объектов электроэнергетики, еще два – за причинение телесных повреждений двум сотрудникам полиции.

Кроме того, открыто уголовное производство за препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Как отметили в полиции, вчера, 21 ноября, в поле между пгт. Чаплинка и с. Новое Херсонской области произошли два взрыва электроопор воздушных линий 330 кВ «Каховка-Джанкой». Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194-1 (Преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобного уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Во время инцидента вблизи электроопор два сотрудника полиции получили телесные повреждения. Медики диагностировали у одного правоохранителя колото-резаное ранение туловища, другой получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб туловища.

По обоим фактам нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время исполнения ими служебных обязанностей открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

По заявлению журналистки телеканала АТР сведения о препятствовании ее законной профессиональной деятельности внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного производства за препятствование участниками митинга деятельности журналистов сайта «Херсонские вести».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя двое из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

21 ноября на место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорваны линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.

В свою очередь начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Украины Илья Кива заявил, что во время стычки между силовиками и участниками блокады Крыма один полицейский был ранен.

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В Минэнерго заявили, что сегодня в результате повреждений линий и подстанций энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.