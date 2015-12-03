Порошенко: изменения к Конституции в части правосудия нужны для очистки и обновления судейского корпуса
Изменения в Конституцию Украины в части правосудия призваны очистить и обновить судейский корпус.
Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко к участникам конференции «Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы», озвученном представителем главы государства в Верховной Раде Степаном Кубивым.
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«Согласно подготовленным Конституционной комиссией изменениям в Основной закон, путем персонального оценивания каждого судьи должно произойти очищение и обновление судейского корпуса», - говорится в обращении.
По словам Порошенко, жесткий контроль над расходами судей на предмет соответствия их доходам, отмена неограниченной судейской неприкосновенности, независимость судей от политических влияний – краеугольные камни судебной реформы.