Порошенко: изменения к Конституции в части правосудия нужны для очистки и обновления судейского корпуса

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко к участникам конференции «Конституционная реформа в Украине: достижения и перспективы», озвученном представителем главы государства в Верховной Раде Степаном Кубивым.

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«Согласно подготовленным Конституционной комиссией изменениям в Основной закон, путем персонального оценивания каждого судьи должно произойти очищение и обновление судейского корпуса», - говорится в обращении.

По словам Порошенко, жесткий контроль над расходами судей на предмет соответствия их доходам, отмена неограниченной судейской неприкосновенности, независимость судей от политических влияний – краеугольные камни судебной реформы.