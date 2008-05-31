Кличко считает Черновецкого "серьезным и опасным хищником"

Бывший кандидат на должность мэра столицы Виталий КЛИЧКО заверяет, что возглавляемый им блок ни при каких условиях не объединится в Киевсовете с командой действующего городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 от 31 мая – 6 июня 2008 года).

Говоря о блоке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, В.КЛИЧКО отметил: «Бесспорно, он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ - УНИАН) лидер мобильной команды циников, которые быстро учатся и продолжают прикрываться красивыми словами и масштабными обещаниями. О пересмотре незаконных решений Киевсовета, о строительстве дорог, мостов...».

«Я очень хочу, чтобы эта команда выполнила свои обещания. Но я им не верю. По этому поводу у немцев есть очень хорошая пословица: лис может поменять свой окрас, но характер — никогда. Поэтому нужно осознавать, что перед тобой очень серьезный и опасный хищник, которому удалось взять реванш. Союз с ним невозможен», - сказал В.КЛИЧКО.