Вся лидерская тройка Партии регионов отказалась работать в Киевсовете

Киевская городская территориальная избирательная комиссия упразднила постановление о регистрации кандидатом в депутаты Киевсовета Дмитрия ТАБАЧНИКА (№2 списка) и исключила его из избирательного списка Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании теризбиркома на основании заявления упомянутого кандидата об отказе баллотироваться в Киевсовет, поданном в комиссию сегодня.

Справка УНИАН. Ранее КГТИК отменила постановление о регистрации кандидатами в депутаты Киевсовета Василия ГОРБАЛЯ (№1) и Инну БОГОСЛОВСКУЮ (№3) и исключила их из избирательного списка Партии регионов.

Д.ТАБАЧНИК, В.ГОРБАЛЬ и И.БОГОСЛОВСКАЯ – народные депутаты Украины.

Как сообщал УНИАН, на выборах к Киевраде Партия регионов, набрав 3,95% голосов избирателей, получила право на 6 мандатов.