Коммунисты предупреждают ПР: не будут бороться с НАТО - всё припомнят

Крымские коммунисты могут начать сбор подписей за отставку Верховной Рады Автономной Республики Крым, если местное руководство Партии регионов не будут защищать полномочия автономии. Об этом говорится в комментарии лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА, переданном агентству УНИАН его пресс-службой.

«Крымские регионалы, не землю прибирайте к рукам, и не смотрящих слушайте из Донецка, а берите Конституцию, которая в том числе защищена решением Конституционного Суда, защищайте полномочия Крыма, права каждого крымчанина», - говорится в комментарии.

Главный коммунист Крыма заявляет, что после вчерашних событий в Симферополе, когда активисты КПУ сорвали акцию сторонников вступления Украины в НАТО, на его соратника – председателя Постоянной комиссии ВР Крыма по туризму Вячеслава ЗАХАРОВА «напустились» руководители парламента автономии. «Михаил Александрович БАХАРЕВ (крымский вице-спикер – УНИАН), Сергей Павлович ЦЕКОВ (первый вице-спикер ВР АРК – УНИАН), вы что сегодня, языки проглотили? Вы чего напустились на ЗАХАРОВА, который пришел вчера на площадь Советскую и действовал действительно по-мужски, как партиец, как крымчанин. Чего это вам вчера не понравилось? Сами не можете? Вам не разрешают донецкие? Так и скажите», - отметил Л.ГРАЧ.

Он призвал «одуматься» и вместе бороться с «врагом» - НАТО. «Идите и защищайте Конституцию. Потому что, в конце концов, вы доиграетесь. Руки дойдут и до вас, с точки зрения того, что начнем собирать подписи за отставку Верховного Совета Крыма. Хватит. За два года наделили земли! Поймите: в гробу карманов нет. Придет полоса американцев, придет сюда новый властелин, он и землю у вас отберет, и все поотбирает», - сказал Л.ГРАЧ.

«Я сегодня с болью говорю. Одумайтесь. Когда ты видишь, что враг наступает, то надо идти в бой, а тут еще и помни о том, что сзади тебя готовы в спину ударить или ногу подставить. А я против того, чтобы в спину стреляли. Говорю: выходите, чтобы вместе бороться», - резюмировал коммунист.

Л.ГРАЧ также добавил, что если бы не милиция, то вчера в Симферополе из сторонников НАТО сделали бы "отбивные". «Если бы там не было милиции и в таком количестве, из них бы отбивные сделали, а не только яйцами забросали», - сказал Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Симферополе активисты КПУ и ряда других сил сорвали акцию сторонников НАТО. Коммунисты разгромили агитпалатку, забросали яйцами сторонников Альянса, попытались облить их соком и молоком, а также сожгли флаг НАТО.