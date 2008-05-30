У Кличко увидели, что для Катеринчука наступает момент истины

Самый действенный способ для Николая КАТЕРИНЧУКА доказать, что он не был “техническим” кандидатом Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на прошедших выборах – поступиться креслом в Верховной Раде и перейти на работу в Киевсовет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, об этом заявил доверенное лицо Виталия КЛИЧКО, народный депутат Украины, председатель общественной организации «Я – киевлянин» Кирилл КУЛИКОВ.

«Для Николая КАТЕРИНЧУКА наступает момент истины. Если Блок Катеринчука в Киевсовете будет придерживаться прозрачной и честной политики в интересах киевлян, то коллеги по демократической коалиции принесут свои извинения, и будут приветствовать искренность Николая Дмитриевича. Это будет означать, что в демократической оппозиции в Киевсовете будет, как минимум, 52 депутата. Вот тогда нам за Николая КАТЕРИНЧУКА будет не стыдно», - сказал К.КУЛИКОВ.

Он также напомнил, что Н.КАТЕРИНЧУК получил почти 4,5 % голосов на выборах Киевского городского председателя, а его блок преодолел 3-процентный проходной барьер на выборах в Киевсовет. Во время избирательной кампании Н.КАТЕРИНЧУК отвергал все подозрения его связей с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и его командой.

Кроме того, как сообщал УНИАН, во время избирательной кампании Н.КАТЕРИНЧУК обратился в суд с исковым заявлением к кандидату в депутаты Киевского городского совета Юрию ЛУЦЕНКО и “Международной коммерческой телерадиокомпании” (ICTV) с требованием о признании противоправными действий ICTV и Ю.ЛУЦЕНКО, и обязательстве воздержаться от совершения противоправных действий что касается распространения заведомо недостоверных сведений (речь идет о высказываниях Ю.ЛУЦЕНКО в эфире телеканала ICTV, когда он назвал Н.КАТЕРИНЧУКА “техническим” кандидатом и утверждал, что к финансированию кампании Н.КАТЕРИНЧУКА имеет отношение мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ).

24 мая коллегия судей Киевского апелляционного административного суда удовлетворила апелляционную жалобу кандидата на должность Киевского городского председателя Н.КАТЕРИНЧУКА и признала противоправными действия телеканала ICTV и кандидата в депутаты Киевсовета Ю.ЛУЦЕНКО что касается “распространения заведомо недостоверных сведений о Н.КАТЕРИНЧУКЕ”.

Суд установил, что распространение информации происходило с целью побуждения избирателей голосовать против Н.КАТЕРИНЧУКА и против его блока. Суд обязал ICTV и Ю.ЛУЦЕНКО воздержаться от подобных действий.

«Фактически, суд признал информацию, распространенную господином ЛУЦЕНКО о финансировании ЧЕРНОВЕЦКИМ моей кампании и о моем «техническом кандидатстве» неправдой. Теперь ТИК должна вынести ЛУЦЕНКО предупреждение за нарушение закона. Судом было подтверждено, что министр внутренних дел в очередной раз солгал», - отмечал Н.КАТЕРИНЧУК.