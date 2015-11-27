Шокин не дал создать инспекцию по расследованию коррупции внутри ГПУ – нардеп

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, передает ТСН.

"Они написали закон, написали положение, и передали в Администрацию президента и говорят: "Не хотите изменить Шокина? Мы понимаем. Но давайте хотя бы коррупцию в прокуратуре почистим", - передает депутат.

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По его словам, согласно этому положению, человек, который должен управлять внутренней инспекцией, подчинялся бы не генпрокурору, а одному из его заместителей, и был бы независимым.

"Что сделалось дальше? Господин Шокин со своим заместителем приняли это положение и почистили его. И теперь эта инспекция должна подчиняться генеральному прокурору", - сказал Найем.

Депутат отметил, что, учитывая эту ситуацию, он не может голосовать за предложенные президентом изменения в Конституцию, согласно которым парламент лишается права выражать недоверие генпрокурору. Найем утверждает, что даже в пропрезидентской фракции есть несколько десятков депутатов, которые не поддерживают этой нормы.