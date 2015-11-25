Проект изменений в Конституцию предлагает лишить ВР права выражать недоверие генпрокурору

Об этом говорится во внесенном президентом Украины Петром Порошенко в парламент проекте закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

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В частности, в статье 85 исключен пункт, который давал Верховной Раде право на выражение недоверия Генеральному прокурору Украины, что влечет его отставку с должности.

Также в проекте предложено исключить из Конституции Украины раздел VII "Прокуратура" в полном объеме, а приведенные в соответствии с международными и европейскими стандартами положения, определяющие юридический статус органов прокуратуры, включить в раздел VIII "Правосудие".

В частности, из перечня функций прокуратуры изъят ряд не свойственных (по европейским стандартам) ей функций, таких как: надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; надзор за соблюдением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами (так называемый "общий надзор"), надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

В пояснительной записке к законопроекту заверяют, что следствием предложенных изменений станет то, что "органы прокуратуры получат широкие процессуальные возможности для гораздо более качественного выполнения свойственных прокуратуре функций - поддержание публичного обвинения в суде; процессуального руководства досудебным расследованием; решение в соответствии с законом других вопросов в ходе уголовного производства; надзора за негласным и другими следственными и розыскными действиями органов правопорядка".

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Также в пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения функций прокуратуры соответствуют положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практике Европейского суда по правам человека в сфере уголовного судопроизводства и европейским стандартам относительно функционирования органов (службы) публичного обвинения в демократическом обществе, управляемом верховенством права.