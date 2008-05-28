Гавриш: Тимошенко сама могла бы уйти в отставку, но...

Первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны не имеет ни единого намерения ставить вопрос об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ГАВРИШ заметил: «СНБО не имеет никакого намерения ставить вопрос об отставке правительства, тем более, что это не входит в компетенцию СНБО».

С.ГАВРИШ напомнил, что, в соответствии с Конституцией, этот вопрос относится к компетенции Верховной Рады и Президента.

При этом он отметил, что «правительство само могло бы сделать такой выбор», однако, насколько известно, премьер-министр этого делать не будет.

По словам первого заместителя секретаря СНБО, Украине необходимо стабильное правительство, а на будущем заседании СНБО правительству будет лишь представлен ряд предложений, а также поручений для более эффективной работы.