Вся вина за сбежавших председателей избиркомов ложится на БЮТ и НУНС

Сегодня сопредседатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла Шлапак сообщила, что председатели пяти избирательных участков в Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах скрылись со своих рабочих мест.

«Сегодня произошел беспрецедентный случай, когда сразу на нескольких избирательных участках исчезли их председатели. Этими избирательными участками оказались именно те, на которых было назначено уточнение протоколов голосования. В частности, это касается Днепровского района, где три председателя участковых комиссий на участках 22, 27 и 81 покинули свои рабочие места и скрылись в неизвестном направлении. Все трое - представители от БЮТ. В Деснянском районе на участке 55 и в Шевченковском районе на участке 95 скрылись по одному председателю участковых комиссий - представителей от блока НУНС. Идёт искусственная задержка в подсчёте голосов, поскольку партии-аутсайдеры недовольны результатами выборов. Иначе нет смысла скрываться с места работы до окончания избирательного процесса и подведения итогов виборов», - заявила Алла Шлапак.

Она считает, что подобные инциденты не смогут повлиять на подведение окончательных итогов киевских выборов, и оценку этим случаям должны дать правоохранительные органы.

«Сами случаи исчезновения председателей комиссий являются абсолютно бессмысленными. Выборы состоялись и киевляне свой выбор сделали. Всю вину за пять сбежавших председателей участковых комиссий должны взять на себя те политические силы, которые их выдвигали - БЮТ и НУНС», - заявила Алла Шлапак.