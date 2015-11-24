Луценко отрицает наличие конфликта во фракции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

“У нас на фракции всегда проходят открытые разговоры. И то, что средства массовой информации, по заданию своих кукловодов, хотят выдать за скандал, является просто нормальным разговором открытых людей”, - сказал он.

Лидер фракции подчеркнул, что “никакого скандала на фракции не произошло”.

По словам депутата, на фракции “всегда проходит прямой разговор откровенных людей, в том числе, неприятные друг другу вещи мы привыкли говорить в глаза”.

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На вопрос о том, что якобы депутат Сергей Березенко на заседании фракции говорил о том, что якобы некоторые депутаты БПП получают какие-то доплаты, Луценко сказал: “Березенко извинился перед депутатами фракции за свое неосторожное высказывание на одном из телеканалов о том, что якобы депутаты получают доплаты от олигархов. Он на фракции заявил, что имел в виду отдельных депутатов, но ни в коем случае не имел намерения дискредитировать всех депутатов украинского парламента”.

В то же время депутат отметил, что ему не известно, о ком из депутатов может идти речь.

“Наша фракция не занимается обслуживанием ни одного олигархического клана. И это им не нравится. Сейчас разработана операция по дискредитации БПП как стержня стабильности Верховной Рады”, - сказал депутат.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что якобы около 10 депутатов могут выйти из фракции из-за несогласия с такими “коррупционными схемами” во фракции, Луценко в частности отметил, что БПП — свободная фракция. “И в отличие от известного радикала, я не собираюсь обвинять тех, кто выходит, в том, что кто-то их купил. Мы свободная фракция. Кто хочет — может выйти. Я никого не держу. Я не феодал и рабовладелец”, - сказал лидер фракции и добавил, что заявления о коррупции должны иметь под собой почву.

Он также отметил, что ему не известно о намерении кого-то из депутатов выходить из фракции.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что 23 ноября на заседании фракции «БПП» произошел конфликт: депутаты обвиняли руководство фракции в коррупции и организации информационных провокаций.