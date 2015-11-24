Парламентарии из БПП массово переругались на заседании фракции

Об этом со ссылкой на самих депутатов, сообщает "Украинская правда". По их словам, все началось с выступления Виктора Чумака, который сказал, что заказчиком информационной кампании против него являются заместители председателя фракции БПП Игорь Кононенко и Сергей Березенко, которые вместе с заместителем руководителя фракции "Народный фронт" Сергеем Пашинским развернули против него пиар-кампанию.

"Это не солидарность, а круговая порука, не фракция, а мафиозный клан", - сказал Чумак.

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По словам Чумака, это делается для того, чтобы он не стал членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Вместе с тем депутат заявил, что не уйдет из фракции, взамен предложив уходить тем, кто занимается коррупцией. Кононенко же в ответ все обвинения отрицал.

По словам другого собеседника, Чумак также возмущался, что фракция занимается бизнесом, а не политикой.

При этом Кононенко фактически признал, что кампания против заместителя генпрокурора Виталия Касько ведется с ведома властей: "Те люди, которые сейчас борятся с коррупцией, - давайте смотреть, на каких машинах они ездили 5 лет назад, в каких квартирах живут".

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Депутат Ольга Богомолец обвинила заместителя руководителя фракции Александра Третьякова и его соратника Глеба Загория в том, что они зарабатывают на тендерах в фармацевтической отрасли, а также собирали подписи за ее отставку. Также она отметила, что первый заместитель министра здравоохранения Александра Павленко является выдвиженцем их клана.

В свою очередь Третьяков обвинил Богомолец в лоббировании российских производителей. Он также обвинил Березенко в том, что он "делит председателей областных советов на коленке", потому БПП – "это не партия, а проект".

Депутат Владислав Голуб выступил с претензией, что "Бродский поливал его грязью" на выборах в Черкасской области, но руководство фракции на это никак не реагировало.

Сергей Лещенко заявил, что все решения фракции на самом деле принимаются в Администрации президента, которая находится в сговоре с премьер-министром Арсением Яценюком. По его словам, таким образом "Ощадбанк отошел Яценюку, Эксимбанк – Порошенко, "Центрэнерго" – Порошенко, титановая отрасль – Яценюку и так далее".

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Наталия Новак заявила, что борется с застройкой на Никольской Слободке в Киеве, и все ей указывают, что этот объект "крышует" Кононенко.

Также звучало много критики в адрес Березенко за его заявление о том, что депутаты не живут на одну лишь зарплату. Тот был вынужден извиниться.

Зато руководитель фракции Юрий Луценко призвал не драматизировать ситуацию.

В свою очередь Светлана Залищук заявила, что депутаты от БПП не могут быть одной командой, поскольку исповедуют разные ценности - "кто пришел в парламент ради обогащения, а кто-то - чтобы менять страну".