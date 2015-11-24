Тетерук будет настаивать, чтобы прокуратура завершила расследование по его инциденту с Кужель

13:32, 24 ноября 2015
Политика
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Первый заместитель председателя фракции “Народный фронт” Андрей Тетерук будет настаивать на окончании расследования прокуратуры в отношении его инцидента с депутатом от “Батькивщины” Александрой Кужель.

slovoidilo.ua

Об этом он сказал УНИАН, комментируя сообщение об отзыве заявления Кужель из Генпрокуратуры против него.

“Пусть отказывается. Им нечем крыть. Поэтому они отказываются”, - сказал Тетерук.

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По мнению депутата, “Родине” нужна была “информационная бомба и грязная кампания” против него.

“У них теперь нет ни первого, ни второго. И они пытаются избежать результатов расследования, которое будет, по моему мнению, явно не в их пользу”, - сказал он.

В то же время, подчеркнул Тетерук, он все же будет ожидать результаты расследования Генпрокуратуры для того, чтобы “видеть заключение и уже затем комментировать”.

“Я хочу восстановить справедливость, и люди должны знать правду”, - добавил депутат.

На вопрос, будет ли он настаивать на продолжении расследования, Тетерук сказал: “Да. Конечно. Я хочу настаивать и я должен восстановить свое честное имя”.

Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Владимира Гройсмана ударил Кужель стеклянной бутылкой по голове. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.

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В связи с этим фракция «Батькивщина» требовала лишить Тетерука депутатских полномочий.

В свою очередь Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было.

Сегодня, 24 ноября, на заседании парламента народный депутат из фракции “Батькивщина” Алена Шкрум сообщила, что Кужель отзывает свое заявление из Генпрокуратуры об избиении ее Тетеруком.

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