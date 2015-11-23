“Укроп против Редиски”: звучит как название сказки, но на самом деле речь идет о политическом плакате в Украине. На нем изображен укроп и корень редьки, при этом последняя изображена не в лучшем свете и явно напоминает образ президентской партии Петра Порошенко “Солидарность”.

Об том пишет в своей статье "Украина: бурная осень Порошенко" Deutsche Welle.

Этим летом оппозиционный политик Геннадий Корбан использовал такие плакаты, пытаясь победить на довыборах и получить мандат украинского парламента. Украинское слово “укроп” стало названием новой политической партии, которую и возглавил 45-летний Корбан. Многие из членов партии боролись против пророссийских сепаратистов и считают себя настоящими патриотами. Корбан те выборы проиграл.

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Тем не менее, на местных выборах 25 октября, УКРОП, используя критические слоганы относительно политики Порошенко, смог получить восемь процентов голосов. Поэтому неожиданный арест Корбана в субботу и поднял такую бурю.

Вспоминая дело Тимошенко

Видео ареста, обнародованное Службой безопасности Украины, напоминает сцену из боевика: люди в масках и в камуфляже пытаются войти в квартиру Корбана в Днепропетровске. Дверь наконец выламывают и мужчины прорываются в квартиру, схватывая с виду напуганного политика как опасного преступника. Генеральная прокуратура и СБУ обвиняют Корбана в хищении средств, похищении людей и пребывании в составе преступной организации. Он все обвинения отвергает. Во вторник утром его отпускают, чтобы снова задержать по новому обвинению. Детали никому неизвестны.

Украинский президент защищает действия судебной системы против Корбана, аргументируя это тем, что все происходит в рамках борьбы с коррупцией. Политическая партия УКРОП жалуется на “политические репрессии” и призывает своих сторонников присоединиться к акциям протеста в Киеве. Определенные критические высказывания звучат также и в рамках правящей коалиции. Как Батькивщина бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, так и Самопомощь во главе с мэром Львова Андреем Садовым, подвергают критике арест Корбана.

Последний заявляет, что такие действия больше напоминают “политическое преследование” уже после бегства бывшего президента Виктора Януковича в Россию – и вызывают четкую ассоциацию со скандальным делом, возбужденным против Юлии Тимошенко в 2011, которую жестко раскритиковали на международном уровне.

Борьба власти с олигархами

Арест Корбана может быть “началом большого противостояния между президентом Порошенко и его оппонентами”, – говорит киевский журналист Сергей Руденко в интервью DW.

Руденко говорит, что на события, связанные с Корбаном, надо смотреть в контексте “очень сложных отношений” между Порошенко и влиятельным олигархом Коломойским. Корбан считается доверенным лицом Коломойского. Оба – чрезвычайно состоятельные бизнесмены.

Когда Коломойского назначили губернатором Днепропетровской области после прихода новой власти в Киеве в 2014 году, он взял Корбана с собой. Оба помогали украинской армии в борьбе против пророссийских сепаратистов на Востоке, благодаря чему и до сих пор пользуются уважением в стране.

Тем не менее, критики обвиняют Коломойского в создании некой “частной армии” из добровольческих батальонов. Кроме того, в 2015 он поссорился с Порошенко из-за нефтяной компании. Впоследствии, миллиардер был вынужден уйти в отставку с поста губернатора. С тех пор его отношения с Порошенко довольно натянутые. И при этом Коломойский почти ничего не сказал об аресте своего надежного союзника Корбана.

С арестом Корбана Порошенко рискует погрузиться в глубокий внутриполитический конфликт с довольно непредсказуемыми последствиями, говорят обозреватели в Киеве. Некоторые видят угрозу для правящей коалиции и даже предупреждают о новых досрочных выборах. Для страны, расшатанной войной и тяжелым кризисом в течение последних двух лет, это не очень хорошее развитие событий.