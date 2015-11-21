Корбан в годовщину Революции достоинства: Против защитников и патриотов запущен репрессивный конвейер

По его словам, он не стоял на Майданах ни в 2004, ни в 2013-2014 годах. «Я человек дела, и меня не интересовали сцены. В тот момент я делал то, в чем считаю себя эффективным: оказывал финансовую, организационную и юридическую помощь тысячам обычных людей. Мои адвокаты, известные по многим резонансным процессам, пытались освободить сотни протестантов, которым тогда беспрерывно выписывали санкции – днем и ночью», –сообщил лидер УКРОПа.

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Он подчеркнул, что сегодня, несмотря на победу Майдана, происходят аналогичные процессы – репрессивный конвейер запущен против защитников и патриотов Украины.

Политик считает, что Революция достоинства стала началом войны за независимость Украины от Российской империи, но большинство нынешних политиков, которые оказались во власти, «не имеют ничего общего с целями, которые выдвигал Майдан». «Они – классические «серфингисты», которые при помощи доски вскочили на патриотическую волну. Люди, которые пришли к власти в период борьбы за независимость страны должны были, прежде всего: объединить региональные элиты, запустить социальные лифты, создать профессиональную армию, провести модернизацию страны. Ну и, конечно же, - перестроить правоохранительную систему и создать независимую ни от кого третью власть – судебную. Вместо этого мы имеем то, что имеем», – констатировал Корбан.

Он поделился воспоминаниями, как вместе с победившим на последних выборах мэра Днепропетровска Борисом Филатовым во время Майдана транслировали на рекламных экранах своих торговых центров в Днепропетровске «5 канал» – «как символ правды и объективности в эпицентре политического влияния Партии регионов».

«Я помню, как в один из тех дней, когда на дворе стоял 20-градусный мороз, Вилкул дал команду отключить электроэнергию во всех наших зданиях, подверг людей опасности и фактически разморозил системы отопления. При этом он инициировал против нас уголовное преследование в одном из районных судов Днепропетровска», - написал Корбан.

Он с сожалением отметил, что сейчас спираль истории повторяется. «И только от нас зависит, сможем ли мы создать парадокс, который позволит сделать квантовый скачок, чтобы изменить ход истории Украины. И тогда страна наконец-то займет свое уникальное место в современном цивилизованном мире», - резюмировал лидер УКРОПа.