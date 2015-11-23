Договор о поставках электричества в Крым следует пересмотреть или аннулировать - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Мы сделаем все возможное, чтобы допустить все необходимые службы для того, чтобы они произвели какие-то ремонтные работы с тем, чтобы не пострадали какие-то наши объекты как на территории Крыма, так и на материковой части Украины», - заявил он.

В то же время Джемилев отметил, что договор о поставках электроэнергии в Крым следует пересмотреть или аннулировать.

Читайте такжеЯценюк будет говорить с представителями Меджлиса по ситуации с электроснабжением Крыма

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в «Укрэнерго» заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.