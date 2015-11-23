Подрыв ЛЭП в Крым: Активисты блокируют электроопоры, не позволяя начать восстановительные работы

Вблизи электроопор в Геническом и Чаплинском районах области продолжают оставаться активисты, на протяжении прошлой ночи ситуация была спокойной, попыток вытеснить протестующих со стороны правоохранительных органов не было, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, технику ремонтных бригад пропустили через пункт «Чонгар» на административной границе материковой Украины с Крымом, но начать полноценные восстановительные работы протестующие не позволили.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма из-за проблем с электричеством объявили понедельник выходным

Согласно сообщению, ремонтные работы, которые там проводились накануне, были направлены исключительно на то, чтобы заземлить сети.

В Херсонской ОГА заявили, что решать ситуацию с проведением полноценного ремонта поврежденных электроопор будут путем переговоров с активистами. И в случае, если будет достигнуто соглашение, работники «Укрэнерго» могут все починить за 4 суток.

В самой компании «Укрэнерго» заявили, что падение в Херсонской области опор линий электропередачи привело к аварийному отключению украинских атомных станций.