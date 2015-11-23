Фракция "Самопомич" настаивает на назначении нового состава ЦИК на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк на заседании Согласительного совета парламента.

Он подчеркнул, что "большие фракции парламента должны подать свои кандидатуры на должности членов ЦИК. То есть, речь идет о фракции "БПП" и "Народный фронт".

Березюк подчеркнул, что это нужно сделать для того, чтобы "мы завтра с подачи президента, или в крайнем случае в четверг проголосовали новый состав ЦИК". "Потому что ЦИК является источником проблем, интриг и напряжения", - заявил он.

Читайте такжеШкиряк посоветовал главе ЦИК Охендовскому бежать из страны

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года прошел год после истечения срока полномочий 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, которые были назначены на должности в 2007 году.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

4 ноября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призвал фракции неотложно подать кандидатуры на должности членов ЦИК.

На то время только три фракции внесли представления по кандидатам в ЦИК. Так, фракция "Самопомич" предложила кандидатом на должность члена ЦИК Евгения Радченко, фракция "Батькивщина" - кандидатуру нынешнего заместителя председателя ЦИК Жанны Усенко-Черной, фракция Радикальной партии - Алексея Кочармина.

9 ноября лидер фракции "БПП" Юрий Луценко заявил, что его фракция подаст свои предложения по обновлению состава ЦИК после завершения местных выборов.

"Если мы оставим Львов и другие города без второго тура выборов из-за формирования новой ЦИК, новых процедур - это будет нечестно", - отмечал он.