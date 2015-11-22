Митинг в Кривом Роге: активисты "посетили" мэрию

В Кривом Роге, где проходит митинг с требованием отменить результаты второго тура выборов мэра, народные депутаты, активисты, ветераны АТО, предствители церкви и журналисты зашли в мэрию.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, передает ТСН.

По его словам, митингующие единогласно проголосовали за то, чтобы дать президенту, Раде, судам и ЦВК решить "проблему нелегитимности власти и фальсификации выборов правовым путем". "Если этого не случиться, в воскресенье, 29 ноября, в Кривом Роге люди установят прямое народовластие", - предупредил Семенченко.

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Напомним, 22 ноября в Кривом Роге на центральной площади в полдень начался митинг, на котором требуют отменить результаты второго тура выборов мэра. Народное вече созвала партия "Самопомич", кандидат от которой Юрий Милобог выдвигался на пост городского головы. Согласно официальным данным, во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул набрал 49,3%, а Юрий Милобог - 48,8%.

В "Самопомичи" заявляют, что избирательная комиссия признала победу Вилкула еще до того, как суд рассмотрел жалобы относительно нарушений на выборах.