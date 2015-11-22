В Кривом Роге проходит народное вече – люди требуют пересчета голосов на выборах мэра

Жители Кривого Рога сегодня, 22 ноября, вышли на митинг, протестуя против признания результатов выборов мэра города, согласно которым победу одержал кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным МВД, в настоящее время в акции принимают участие около 7 тысяч жителей города. Они пришли поддержать оппонента Вилкула, кандидата от "Самопомочи" Юрия Милобога.

На митинг в Кривой Рог приехали нардепы Семен Семенченко, Владимир Парасюк, а также мэр Львова Андрей Садовый.

Люди держат в руках плакаты с лозунгами, направленными против Вилкула и требуют справедливого пересчета голосов.

Кривий Ріг сьогодні. Віче проти фальсифікації виборів. Разом з Андрій Садовий, Oleh Berezyuk, Єгор Соболєв, Семен Семенченко Yury Milobog, Володимир Парасюк Posted by Об'єднання "Самопоміч" on 22 листопад 2015 р.

Напомним, Днепропетровский окружной административный суд после двухдневного рассмотрения дела в полном объеме отказал в удовлетворении иска Юрию Милобогу, кандидату на должность городского главы Кривого Рога.

Кандидат от «Самопомичи» требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города – одном из двух, где он проиграл своему оппоненту Юрию Вилкулу. Юрий Милобог также требовал прекратить полномочия городской территориальной избирательной комиссии.

Криворожская городская избирательная утром 16 ноября комиссия объявила победителем выборов городского главы Юрия Вилкула, несмотря на зарегистрированные жалобы его соперника, кандидата от «Объединения «Самопомич» Юрия Милобога.

Несмотря на протесты части членов комиссии, до начала рассмотрения жалоб большинством было принято как это решение, так и о созыве первой сессии городского совета, на которой Юрию Вилкулу вручили удостоверение городского головы. Такое большинство в избирательной комиссии удалось сформировать благодаря единогласному голосованию представителей «Оппозиционного блока», «Батькивщины», «Солидарности» и Радикальной партии.

Жители Кривого Рога, которые несогласны с результатами выборов городского председателя, установили палатки возле здания городского совета, объявив бессрочную акцию протеста. Основное требование протестующих - отмена решения местной избирательной комиссии по выборам мэра.