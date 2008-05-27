Черновецкий рассказал, как Луценко его унизил, а потом помог

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет о том, что его не интересует ход расследования дела, возбужденного относительно министра внутренних дел Юрия Луценко за инцидент с Черновецким в помещении секретариата президента.

Об этом мэр Киева заявил на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопросы журналистов относительно состояния расследования дела против Луценко.

"Здесь присутствуют люди, которые ездят со мной каждый день – это честные работники милиции, два человека. Вы можете спросить у них - я никогда никому не желал плохого", - начал Черновецкий.

"Мой рабочий день не начинается с того, в каком состоянии находится дело Луценко, Пенко или еще кого-нибудь. Меня это не интересует", - заявил мэр.

Черновецкий выразил мнение, что "не за то его привлекают, за что требует Конституция".

"Но в принципе, сам факт! Я говорю о вещах, которые являются фактом – нападение на меня в помещении СНБО, которое почему-то подается всей прессой как драка!", - отметил мэр.

"Но какая драка, если он на меня напал и дважды ударил?! Он бы меня не победил, если бы была драка", - возмутился Черновецкий.

"Там было много людей, которые могут это подтвердить. Нормальный человек? В присутствии главных действующих лиц в стране он нападает на меня и делает такие унизительные вещи", - продолжил мэр.

"Я был в ужасе! Когда вышел из администрации, я просто подумал: "Господи, надо же такое!", - добавил он.

Черновецкий выразил уверенность, что "нельзя назначать на должность министра внутренних дел даже морально неустойчивого человека, не то, что психически неуравновешенного".

Кроме того, мэр заявил, что Луценко "очень помог" ему на выборах: "Потому что милиция голосовала в основном за меня".

Украинская правда