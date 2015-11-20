В Кривом Роге объявили бессрочную акцию протеста, у горсовета устанавливают палатки

Об этом говорится в сообщении партии "Самопомич", чей кандидат Юрий Милобог оспаривает свой проигрыш, согласно официальным результатам, Юрию Вилкулу ("Оппозиционный блок") на выборах мэра города.

"Насколько это будет долго, и что будет дальше - полностью зависит от руководства государства. Мы вчера объяснили спикеру Верховной Рады, что сейчас есть возможность и обязанность действовать цивилизованными методами", - заявил народный депутат от "Самопомочи", председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев.

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Основное требование протестующих - отмена решения местной избирательной комиссии по выборам мэра.

"Нужно отменить решение местной комиссии, которая, не разобравшись, не обратив внимания на жалобы об огромном вбросе голосов, об очень странном голосовании на спецучастках, быстро назвала Вилкула мэром", - пояснил нардеп.

По словам представителя "Самопомочи", также следует, в частности, изменить состав Криворожской городской избирательной комиссии.

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“Далее следует заменить местную комиссию и ЦИК, чьи полномочия давно закончились, ведь вся эта протухшая банда во главе с Охендовським сорвала выборы в Мариуполе и Красноармейске и допустила фальсификацию выборов в Кривом Роге. После этого нужно провести честные, демократические, настоящие выборы мэра Кривого Рога. И творить местное самоуправление - здесь и в других городах”, - заявил Соболев.

Как сообщает партия, на вечер 22 ноября в Кривом Роге запланировано вече с требованием отмены результатов выборов мэра, к участию в котором приглашены лидеры всеукраинских политсил.

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Напомним, председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил накануне, что считает законным объявление Вилкула мэром Кривого Рога.

Согласно информации на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 209 голосов (49,25% от проголосовавших), а Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

Председатель партии "Самопомич", переизбранный мэр Львова Андрей Садовый заявил, что партия будет оспаривать в суде результаты выборов в Кривом Роге.

По фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

Кроме того, за участие своих новоизбранных депутатов Криворожского горсовета в сессии, на которой Он был официально объявлен мэром, "Батькивщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.