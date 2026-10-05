Журналисты выбрали десять игр, которые стоит купить на осенней распродаже в Steam

На фоне роста цен на игры и компьютерное железо 2026 год стал одним из самых дорогих для геймеров, поэтому осенняя распродажа Steam особенно актуальна.

В цифровом магазине Steam продолжается крупная осенняя распродажа, в рамках которой геймеры могут выгодно закупиться играми на пару месяцев вперед. Акция продлится до вечера 8 октября.

Журналисты GamesRadar провели более семи часов в Steam и отобрали десять игр, на которые сейчас стоит обратить внимание. В список попали известные хиты, любимые поклонниками жанров проекты и несколько независимых игр.

Arc Raiders – 695 грн (скидка 50%). Многопользовательский экстракшен шутер, в котором игроки исследуют постапокалиптическую поверхность Земли, добывают ресурсы, сражаются с роботами и другими игрокам, пытаясь выбраться с добычей. Сейчас игра продается по минимальной цене, а скоро выйдет крупное обновление Frozen Trail с новой зимней картой.

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The Outlast Trials –74 грн (скидка 90%). Кооперативный хоррор от создателей Outlast, где игрокам предстоит пережить серию жестоких испытаний и попытаться выбраться из секретного комплекса. Идеальный вариант для совместного прохождения на Хэллоуин.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 274 грн (скидка 75%). Ремейк культовой JRPG рассказывает историю Клауда Страйфа и его борьбы с корпорацией Шинра. Проект подойдет даже тем, кто раньше не слишком интересовался японскими ролевыми играми: здесь динамичные бои сочетаются с эпичным и зрелищной подачей.

Total War: Warhammer 3 – 284 грн (скидка 85%). Игра стала кульминацией трилогии от Creative Assembly, объединив в себе глубокую пошаговую стратегию на глобальной карте и грандиозные тактические сражения в реальном времени.

Persona 3 Reload – 539 грн (скидка 70%). Ремейк одной из самых известных игр серии Persona рассказывает мрачную историю о группе школьников, которые сталкиваются со сверхъестественной угрозой. На фоне скорого выхода Persona 6 сейчас особенно удачный момент, чтобы познакомиться с одной из самых известных серий Atlus.

Ori and the Will of the Wisps – 37 грн (скидка 90%). Красочный платформер предлагает исследовать огромный двухмерный мир, решать головоломки и сражаться с врагами в роли Ори. Игра получила высокие оценки критиков, а нынешняя скидка в 90% стала рекордной в истории проекта.

Control Ultimate Edition – 101 грн (скидка 85%). Сюжетный экшен от Remedy Entertainment отправляет игрока в таинственный штаб Федерального бюро контроля, где происходят необъяснимые паранормальные события. В издание входят основная игра и все дополнения.

Toem – 41 грн (скидка 90%). Уютная приключенческая игра с рисованной графикой предлагает исследовать необычный мир, фотографировать его обитателей и решать различные головоломки. Проект подойдет тем, кто ищет спокойную игру для осенних вечеров.

Resident Evil 4 Remake – 300 грн (скидка 75%). Ремейк классического хоррора отправляет Леона Кеннеди в отдаленную европейскую деревню, где ему предстоит спасти дочь президента и столкнуться с зараженными культистами. Сейчас проект снова достиг своей минимальной цены.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – 674 грн (скидка 50%). Обновленная версия одной из самых известных RPG включает улучшенную графику, улучшения игрового процесса, дополнительные настройки, а также все ранее выпущенные дополнения и DLC.

GamesRadar также выделил несколько проектов, которые не попали в основной список, но заслуживают внимания:

Ninja Gaiden 4 – 1149 грн (скидка 50%);

Hi-Fi Rush – 269 грн (скидка 55%);

Hades – 128 грн (скидка 75%);

Resident Evil 2 Remake – 240 грн (скидка 80%);

Hell is Us – 450 грн (скидка 70%);

Assassin’s Creed Shadows – 799 грн (скидка 60%);

Lost Records: Bloom & Rage – 314 грн (скидка 50%);

My Time at Sandrock – 254 грн (скидка 50%);

Warhammer 40,000: Boltgun –179 грн (скидка 70%).

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