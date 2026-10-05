ВСУ уже сбивают 'Герань-5' из роботизированных турелей: Игнат раскрыл детали

Турели оснащены системой машинного зрения.

Роботизированные турели с пулеметамипод управлением искусственного интеллекта уже продемонстрировали способность сбивать российские реактивные ударные дроны типа "Герань-5". Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире информационного марафона "Единые новости".

Он подтвердил, что роботизированные турели уже устанавливаются, в том числе и на мостах.

"Уже имеются случаи сбивания реактивных БПЛА, даже "Герань-5", с помощью этих самых турелей", – подчеркнул Игнат.

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По его словам, применение инновационных технологий и искусственного интеллекта исключило человеческую ошибку.

"Технические расчеты – при сбивании используется именно машинное зрение. Искусственный интеллект позволяет даже работать с реактивными БПЛА", – заявил Игнат.

Однако он добавил, что радиус действия роботизированных турелей не велик, поскольку основным средством является пулемет, установленный на турели.

Сбивание российских реактивных дронов

Как сообщал УНИАН, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале разработки программы турелей для сбивания российских дронов. Планируется установить десятки турелей на различных объектах.

Известно, что в Киеве установили 12 автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами". Советник ОП по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщил, что турели – это инновационное украинское решение, которое сбивает "Шахеды" с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта, и призвал людей во время воздушной тревоги не находиться у окон.

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