Революционный самолет X-59 установил для себя новый абсолютный рекорд скорости

X-59 призван доказать возможность полета со скоростью, превышающей скорость звука, без образования мощного звукового удара.

Американский экспериментальный самолет Lockheed Martin X-59 QueSST установил для себя новый рекорд максимальной скорости. Во время одного из недавних полетов он разогнался до 1,53 Маха (примерно 1625 км/ч), сообщает NASA.

Это самая высокая скорость X-59 на сегодняшний день. В целом QueSST провёл самую насыщенную неделю испытаний, установив не только рекорд скорости, но и рекорд по количеству выполненных полётов.

X-59 начал испытания с двух полётов 22 сентября. 24 и 25 сентября он также выполнял по два полёта в день – таким образом, в общей сложности совершил шесть полётов. После насыщенной недели общее количество испытательных полётов X-59 достигло 38.

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Самолет получил заслуженный отдых и перешел к плановому техническому обслуживанию, которое должно продлиться около трех недель. По завершении обслуживания X-59 пройдет плановую проверку систем. Затем команда планирует вернуть QueSST в небо и возобновить интенсивный график испытательных полетов.

Справка УНИАН. X-59 был создан для того, чтобы доказать, что сверхзвуковые полеты могут происходить без звукового удара. Речь идет о мощной акустической волне, которая возникает, когда летательный аппарат превышает скорость звука.

Именно из-за этого эффекта на протяжении десятилетий действуют ограничения на коммерческие сверхзвуковые полёты над сушей. Разработчики X-59 рассчитывают, что благодаря особой аэродинамической форме самолета резкий звуковой удар удастся заменить значительно более тихим акустическим эффектом.

Одной из ключевых особенностей X-59 является конструкция его крыла и корпуса. В частности, самолет получил чрезвычайно длинный нос, форма которого, наряду с другими аэродинамическими решениями, должна снижать интенсивность звукового удара. Длина X-59 составляет около 30 метров, а размах крыла – 9 метров.

Сверхзвуковые полёты – последние новости

В США уже разрабатывают "тихие" сверхзвуковые авиалайнеры. Напомним, в прошлом году демонстратор технологий XB-1, схожий по назначению с X-59, успешно выполнил свой последний испытательный полёт.

Завершение программы полётов XB-1 позволяет американской компании Boom Technology перейти к следующему этапу – разработке полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture, который в перспективе может радикально изменить мир коммерческой авиации.

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