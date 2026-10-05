В Украине резко подорожал лук: как изменились цены на овощи и фрукты

Среди фруктов подорожали персики.

Оптовые цены на репчатый лук в Украине за последнюю неделю выросли с 11-15 до 14-17 грн/кг, что в процентном выражении составляет до 27%, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На гривню подорожали морковь и свекла, которые также входят в состав борщевого набора. Цены на морковь выросли с 12–15 до 13–16 грн/кг, а на свеклу – с 13–15 до 14–16 грн/кг. Диапазон цен на картофель расширился с 12–14 до 10–16 грн/кг.

Сезонные салатные овощи тоже дорожают. Так, помидоры подорожали с 35–45 до 40–50 грн/кг, а огурцы – с 40–60 до 45–70 грн/кг. Между тем, пекинская капуста подешевела с 45–55 до 38–45 грн/кг.

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За неделю расширился диапазон цен на кабачки – с 30–40 до 25–45 грн/кг. Баклажаны подорожали с 40–60 до 45–60 грн/кг, а чеснок – с 60–150 до 70–180 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте многие позиции подорожали. Больше всего выросла стоимость персиков – с 65–100 до 100–120 грн/кг, груш – с 20–50 до 30–90 грн/кг и винограда – с 50–100 до 65–110 грн/кг.

Цены на продукты – последние прогнозы

Продолжающийся рост цен на лук может значительно усилиться весной. Аналитики прогнозируют, что после зимы Украине грозит дефицит этого овоща, а следовательно, и высокие цены на репчатый лук.

А вот цены на курицу держатся на стабильном уровне из-за низкой покупательной способности населения. Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отметил, что осенью мясо может подорожать не более чем на 5%.

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