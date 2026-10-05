'Будет только хуже': производитель памяти предупредил о дефиците до 2028 года

Для покупателей это означает, что цены на электронику продолжат расти, причем пик подорожания еще впереди.

Глава Micron Санджай Мехротра предупредил, что дефицит оперативной и флеш-памяти в 2027 и 2028 годах только усилится. По его мнению, отрасль просто не понимает, насколько сильно станут плохи дела.

Спрос остается настолько высоким, что весь объем производства на 2027 год уже распродан по более высоким ценам. Большинство переговоров с клиентами сейчас касается поставок на 2028 год, а некоторые хотят получить гарантии на поставки даже после 2030 года, пишет PC Mag.

В Micron ожидают, что мировые поставки DRAM и NAND вырастут на 20% в течение следующих двух лет. Но и этого будет недостаточно, чтобы покрыть спрос. Главной причиной остается стремительное развитие ИИ: технологические компании активно закупают компоненты для строительства дата-центров и запуска мощных систем искусственного интеллекта.

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Micron планирует запустить новые фабрики в 2028 году и заложила $25 млрд капитальных затрат на первую половину нового финансового года, но мгновенно дефицит они не устранят. Так что спрос еще долго будет выше предложения, а память продолжит дорожать. Ранее руководитель другого крупного производителя, SK Hynix, допускал, что проблемы с поставками сохранятся вплоть до 2030 года.

Для покупателей это означает, что цены на консоли, ПК и смартфоны продолжать расти. На фоне кризиса памяти против троих крупнейших производителей памяти – Samsung, SK Hynix и Micron – был подан коллективный иск с обвинениями в ценовом сговоре с целью завышения цен на DRAM.

На фоне продолжающегося дефицита памяти NVIDIA снова повышает цены на свои видеокарты – это уже третье повышение цен с начала года. На этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20–30%

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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