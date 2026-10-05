Октоберфест уже не тот: на знаменитом пивном фестивале резко вырос спрос на безалкогольные напитки

Вместе с тем в этом году фестиваль установил рекорд по посещаемости.

4 октября 2026 года в немецком Мюнхене завершился 191-й Октоберфест – крупнейший пивной фестиваль в мире, который традиционно длится две недели.

Как пишет Deutsche Welle, в этом году был установлен новый рекорд посещаемости мероприятия – 7,4 миллиона человек (для сравнения, в 2025 году фестиваль посетили 6,5 миллиона человек, а предыдущий рекорд принадлежал Октоберфесту-2023 – 7,2 миллиона посетителей).

За 16 дней фестиваля в Баварии выпили 6,7 миллиона литров пива – на 2,7% больше, чем в 2025 году. Однако до рекорда этот показатель не дотянул – в 2014 году гости выпили 7,7 миллиона литровых кружек хмельного напитка.

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На этом фоне организаторы фестиваля этого года отметили рост спроса на безалкогольное пиво и безалкогольные напитки – на 10,7% и 10% соответственно.

Также отмечается дальнейший рост популярности радлера – слабоалкогольного коктейля из пива и лимонада.

По цене пива Октоберфест-2026 стал самым дорогим в истории: за литровый кухоль приходилось платить почти 16 евро.

Из еды самым популярным на фестивале стал жареный цыпленок. В целом продажи еды показали такой же годовой рост, как и продажи пива – 2,7%.

История Октоберфеста

Впервые пивной фестиваль Октоберфест провели в Мюнхене еще в октябре 1810 года по случаю свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Гильдбургхаузской.

С тех пор осенью на специальной площадке "Луг Терезы" (Theresienwiese) устанавливаются гигантские палатки, где местные пивовары продают свою продукцию. Также мероприятие сопровождается народными гуляниями и парадом в традиционных баварских костюмах.

В настоящее время Октоберфест проводится ежегодно в конце сентября – начале октября и длится около двух недель. Проведение праздника прерывалось лишь во время Первой и Второй мировых войн, а также в 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса.

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