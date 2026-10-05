'Нефтегаз' планирует приобрести у Siemens важное энергетическое оборудование

Сумма потенциального контракта и сроки поставки оборудования не разглашались.

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность приобретения пяти газотурбинных компрессорных установок у немецкой компании Siemens Energy, пишет Reuters.

Переговоры состоялись во время визита в Украину канцлера Германии Фридриха Мерца и делегации немецких компаний. Согласно меморандуму о взаимопонимании, Siemens и "Нафтогаз" будут сотрудничать в сферах энергетической безопасности и защиты инфраструктуры, модернизации подземных газохранилищ, а также технических аспектов производства электроэнергии.

Немецкие официальные лица заявили, что руководители компаний, сопровождавшие Мерца, подписали 14 соглашений с украинским правительством и бизнесом на сумму около 6,6 млрд евро.

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Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия усилила атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить население без электроэнергии и отопления в преддверии зимних холодов.

Источники в отрасли сообщают, что Россия нацеливает свои удары на украинские газовые месторождения, компрессорные станции трубопроводов, а также оборудование для очистки и переработки газа.

Ни "Нафтогаз", ни министерство не раскрыли сумму потенциального контракта или сроки поставки оборудования. Министерство лишь сообщило о переговорах относительно использования ⁠12 газотурбинных установок компании Siemens Energy в Украине для децентрализованного производства электроэнергии.

Визит Мерца в Украину – последние новости

4 октября федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Украину с неофициальным визитом, чтобы пообещать дополнительную помощь в защите от российских атак.

В ходе этого визита были заключены соглашения на общую сумму 8,3 миллиарда евро. В частности, был подписан ряд соглашений в сфере производства оружия. Также Украина разместила крупный заказ на ракеты IRIS-T у компании Diehl Defence.

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