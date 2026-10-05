ЕС отказался от части 'меда': какой продукт исчезнет с полок магазинов

Нововведения также затрагивают и другие популярные продукты.

В Европейском Союзе вступили в силу новые правила относительно использования названия "мед" на продаваемых продуктах. Изменения касаются, в частности, продуктов, прошедших интенсивную фильтрацию, в ходе которой удаляется значительная часть природной цветочной пыльцы, пишет sadyogrody.pl.

Процесс интенсивной фильтрации делает продукт более прозрачным и удаляет мелкие частицы. В то же время удаление пыльцы затрудняет подтверждение происхождения меда, поскольку пыльца является одним из элементов, используемых для его идентификации.

Новые правила в первую очередь направлены на повышение прозрачности рынка и облегчение выбора продуктов для потребителей. Мед, доступный для продажи, должен сохранять свои природные характеристики, включая содержание пыльцы, ферментов и других компонентов, типичных для этого продукта. Изменения также призваны ограничить возможность размещения на рынке продуктов, происхождение которых трудно проверить из-за чрезмерной фильтрации.

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Новые правила не меняют текущую классификацию меда. Изменения касаются только требований к качеству и правил маркировки. Продукция, поступившая в продажу до вступления в силу новых правил, может оставаться на рынке до тех пор, пока она имеется в наличии. Все новые партии меда теперь должны соответствовать обновленным требованиям.

Эти нововведения являются частью более широких изменений в области качества пищевых продуктов в ЕС. Они также охватывают другие продукты, включая фруктовые соки, джемы и молочные продукты, и направлены на унификацию стандартов и повышение защиты потребителей.

Обновленные правила маркировки меда, согласно так называемым "Директивам о завтраке" ЕС, вступили в силу 14 июня 2026 года.

Качество продуктов в Украине – последние новости

Директор Союза потребителей Украины Максим Несмянов заявил, что один из украинских производителей массово продает фальсифицированные молочные продукты в крупных сетях. Компания не прошла проверку качества в государственных лабораториях сразу по трем позициям: сливочного масла, творога и сметаны.

Также он проверил на качество сардельки от разных украинских производителей. Из пяти образцов два оказались подделкой, а ещё один – серьёзно нарушил нормы фасовки.

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