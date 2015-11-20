Суд продолжит избрание меры пресечения Мосийчуку 4 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего судебного заседания представители прокуратуры озвучили ходатайство, в котором просят избрать меру пресечения для Мосийчука в виде взятия под стражу сроком на 60 суток.

В свою очередь представители защиты Мосийчука попросили суд сделать перерыв в судебном заседании до 20 декабря, мотивируя это тем, что к этому времени Мосийчук будет находиться на лечении в стационарных условиях Института Шалимова.

Однако судья приняла решение сделать перерыв до 4 декабря. Она также отметила, что к этому времени, возможно, Мосийчук завершит свое лечение, или же в противном случае с ним будет организована видео-конференция.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений.

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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября.

23 октября в ГПУ заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука, а впоследствии и о том, что он признался в получении взяток. Сам Мосийчук позже заявил, что признался в получении взяток в результате жестоких пыток.

15 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Мосийчука освободили из-под стражи. Впоследствии Мосийчук заявил, что находится в Институте Шалимова и готовится к операции.

17 ноября Высший админсуд удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

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В тот же день Печерский райсуд Киева перенес на 20 ноября рассмотрение ходатайства ГПУ о продлении сроков содержания Мосийчука под стражей.