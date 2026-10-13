Ответ на сделку Трампа с Путиным: Европа вспомнила о замороженных активах РФ, - The Telegraph

Европейцы обсуждают, как пустить их на помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп обвинил Европу в том, что она закупает большие объемы российского топлива – после критики его дизельной сделки с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Это положило конец многомесячному согласию между Вашингтоном и европейскими столицами о том, что лучший способ заставить Москву сесть за стол переговоров – это длительное экономическое давление, пишет The Telegraph.

Американский президент сталкивается с давлением со стороны избирателей из-за цен на топливо перед выборами – ведь цены на дизель выросли примерно на 70% с момента, как он начал войну с Ираном.

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Вину за те боли, с которыми американцы сталкиваются на заправках, он неоднократно перекладывал на Украину – за ее удары дальнобойных дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Европе тоже "досталось"

СМИ пишет, что пытаясь остановить военную кампанию Киева против российских НПЗ, Белый дом угрожал европейским чиновникам закрытием схемы, которая позволяет союзникам Украины покупать жизненно важное американское оружие и передавать его Киеву.

Угрозы президента США – это горький удар для самых ярых европейских сторонников Украины, которые уже многие месяцы работают над тем, чтобы убедить Трампа больше поддерживать Украину, а не Путина, отмечают журналисты.

"Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители – а подставные СМИ не хотят даже близко подходить к этой истории. Я сделал правильный выбор для американского народа", - заявил президент США.

ЕС вернулся к переговорам о замороженных активах РФ

СМИ пишет, что министры иностранных дел ЕС обсуждали в Люксембурге планы использовать 210 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Киева. Источник, знакомый с переговорами, заявил, что семь стран ЕС и глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержали эту стратегию во время встречи.

Также сообщается, что Еврокомиссия согласилась работать над предложением, которое снимает опасения Бельгии о том, что ей придется нести "основной груз юридической ответственности" за конфискацию, ведь основная часть замороженных активов хранится в бельгийской финансовой организации Euroclear.

Европа действует в противовес дизельной сделке Трампа с Путиным

Перед встречей в Люксембурге немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждый доллар, который американский президент заплатит России за импорт топлива – будет потрачен на оружие против Киева.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул: "Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества".

Переговоры ЕС о замороженных активах были оживлены решением Трампа финансово поддержать Россию – путем закупки ее топлива, пишет СМИ. Страны-члены искали способы, с помощью которых они могут противодействовать тому ослаблению санкций, которое предложил президент США, чтобы заставить Путина добросовестно вести переговоры.

Блок объявил, что завершил работу над санкциями против почти 1600 человек и компаний – пытаясь лишить военную машину Путина средств.

"Это крупнейшее за один раз расширение нашего санкционного списка с начала российской войныЕвропа снова демонстрирует единый фронт. Более половины связаны с производственной цепочкой баллистических ракет", - заявила Каллас.

Другие новости о Европе и США

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО нужно готовиться к гибели людей в Европе от российских атак. Глава МИД Польши подчеркнул, что вероятность гибели людей возрастает, поскольку Россия наращивает операции, направленные на дестабилизацию европейских обществ.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Германии обсуждают, зачем России и США "Северный поток". Белый дом, похоже, не принимает во внимание мнение Германии, заявляя, что любое соглашение должно быть заключено Россией с DFC (Американской корпорацией международного развития в сфере финансирования).

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