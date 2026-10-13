РФ атаковала дронами Львовскую область: загорелись дома, повреждены автомобили

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают соответствующие службы.

Утром 13 октября в селе Мурованое Львовского района в результате падения сбитого российского беспилотника загорелись два жилых дома. Также повреждены три автомобиля. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома", – написал он.

Кроме того, в результате инцидента повреждены три автомобиля.

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На месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях падения беспилотника уточняется.

Вражеские атаки на Украину – главные новости

Как сообщал УНИАН, в результате российского удара по Харькову вечером 12 октября погибли как минимум три человека. В Холодногорском районе ракета попала в четырехэтажный жилой дом и полностью разрушила подъезд. Спасательная операция продолжается.

Во время ликвидации последствий обстрела пострадал также спасатель. Его госпитализировали. На других местах попаданий зафиксированы пожары и разрушения.

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